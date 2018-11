POL-MK: Wer sah Einbrecher?

Hemer (ots) - Einbrecher in Drahtfabrik

In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag (21.11./22.11.2018) traten Unbekannte die Nebeneingangstür eines kleinen Fabrikgebäudes an der Stephanopler Straße auf. Die Täter gelangten ins Büro und hebelten einen dortigen Tresor auf. Da dieser nicht den erwarteten Inhalt auswies, nahmen die Einbrecher lediglich etwas Münzgeld aus einer Schreibtischschublade mit. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nacht vom 21.11./ 22.11.2018 nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02372 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell