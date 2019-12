Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Blinde Zerstörungswut

Gut 2.000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte auf dem Bretzfelder Weihnachtsmarkt in der Nacht zu Sonntag. Hierzu schlitzten die Tatverdächtigen die Plane eines Karussells auf einer Länge von 1,20 Meter vermutlich mit einem Messer auf. Weiterhin wurde die Holzvorrichtung für Christbäume zerstört und ein weiteres Zelt beschädigt. Bemerkt wurden die Schäden gegen vier Uhr am Sonntagmorgen. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten in Bretzfeld, Telefon 07946 940010, erbeten.

Öhringen: Zu tief ins Glas geschaut

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Lindenallee in Öhringen, hieß es für einen Passat-Fahrer "Fahrt Ende". 1,34 Promille zeigte das Alkoholtestgerät der Polizei bei dem Mann an. Die Folge war eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins des Fahrers. Am Sonntagmorgen, gegen 3.38 Uhr, wurde eine Audi-Fahrer im Nussbaumweg auffällig. Der Mann lag unter der der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit und muss mit seinen gemessenen 0,58 Promille nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Öhringen: Radfahrer übersieht Fußgänger und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer hat sich am Samstagmorgen, gegen 6.55 Uhr, schwere Verletzungen zugezogen nachdem er mit einem Fußgänger kollidierte. Der Radler befuhr die Straße am Cappelrain in Richtung Stadtmitte Öhringen und übersah hierbei vermutlich einen am rechten Fahrbahnrand gehenden Fußgänger. Der Fahrradfahrer erfasste den Fußgänger, sodass beide zu Fall kamen. Der Biker prallte hierbei unglücklich mit seiner Schulter auf einen Randstein und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Forchtenberg: Umgestürzter Baum führt zu zwei Unfällen

Zwischen Forchtenberg und Sindringen hat ein umgestürzter Baum gleich für zwei Verkehrsunfälle gesorgt. Gegen 21.05 Uhr am Sonntagabend schlug der umfallende Baum auf die Motorhaube eines Mercedes Kombi. Verletzt wurde hierbei niemand. Gegen 21.10 Uhr konnte der Fahrer eines VW Passat nicht mehr rechtzeitig vor dem Baum halten, sodass er in das Geäst fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro.

Öhringen: Verkehrsunfall ging glimpflich ab

Glücklicherweise wurde bei einem Verkehrsunfall in der Öhringer Westallee, zwischen einer Tankstelle und der Bitzfelder Straße niemand ernsthaft verletzt. Die erste Meldung, gegen 12.13 Uhr am Montagnachmittag lies schlimmeres vermuten. Ein 75-Jähriger war mit seinem C-Klasse Mercedes zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen, wurde dort vom Randstein nach rechts abgewiesen, wo er eine Böschung hinunterkippte. Der Mann und sein 85-jähriger Beifahrer wurden hierbei nicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

