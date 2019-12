Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Autos in Parkhaus ausgeräumt

Drei Autos wurden in der Nacht zum Dienstag in einem Parkhaus am Wollhaus in Heilbronn aufgebrochen. Mit einem Stein warf der Täter die Seitenscheiben ein und durchwühlte das Innere der Fahrzeuge. Zu einem Erfolg wurde der Diebeszug für den Steinewerfer dennoch nicht. Der Tatverdächtige hinterließ seinen Gelbeutel mitsamt Personalausweis am Tatort und brachte die Polizei so auf seine Spur.

Heilbronn: Tor demoliert

10.000 Euro Schaden entstanden in der Nacht zum Montag an einem Gebäude in der Badstraße in Heilbronn. Der Lenker eines dunklen PKW war um 0.50 Uhr gegen das Tor des Hauses gefahren und beschädigte dieses dabei schwer. Fahrer und Beifahrer stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug aus und begutachteten den Schaden, verließen dann aber den Tatort ohne den Unfall zu melden. Der Schaden an Tor und Fassade beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die genauere Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Alkoholfahrt endet mit Crash

Bei einem Unfall am Montagmorgen wurden in Heilbronn 2 Personen leicht verletzt. Eine 61 Jahre alte Frau befuhr in ihrem Renault Twingo die Jägerhausstraße in Richtung Donnbronn, als sie kurz nach dem Ortsausgang auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Jeep einer 35-Jährigen. Das Alkoholkontrollgerät der Polizei zeigte bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin einen Wert von 2,9 Promille. Die Frau muss nun mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Wimpfen: Einbrecher unterwegs

Über die Terassentüre verschafften sich Einbrecher am Montagabend Zugang zu einem Wohnhaus in Bad Wimpfen. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.20 Uhr drangen die unbekannten Täter in das Gebäude in der Goethestraße ein, durchwühlten dort sämtliche Räume und brachten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Warnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Oedheim: Wer klaut auf dem Weihnachtsmarkt?

Eine 30 Kilogramm schwere Holztischgarnitur schleppten Diebe am Wochenende vom Weihnachtsmarkt in der Schulstraße in Oedheim. Ein 29-Jähriger Standbetreiber hatte am Samstag gegen 23 Uhr den Tisch und die Bänke in den Hof des "Haus der Vereine" gebracht und wollte diese gegen 10 Uhr am nächsten Morgen wieder zu seinem Verkaufsstand bringen. Der Mann musste allerdings feststellen, das Unbekannte die Garnitur entwendet hatten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Diebe geben können. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall melden.

Obersulm: Einbruch in Kindergarten

Vorweihnachtliche Kinderfotos wird es in diesem Jahr vom Kindergarten in Obersulm-Sülzbach vermutlich keine mehr geben - zumindest nicht mit einer der betriebseigenen Digitalkameras. Diese haben Einbrecher übers Wochenende aus dem Kindergarten im Oberen Weg gestohlen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 6 Uhr, vermutlich mit einem Schlüssel in das Gebäude gelangt und entwendeten dort neben zwei Fotoapparaten auch einige hundert Euro Bargeld. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

