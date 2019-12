Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn

Zeitweise voll gesperrt werden musste die Autobahn 81 am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, zwischen Möckmühl und Osterburken in Richtung Würzburg. Der Fahrer eines Autokrans war mit seinem Fahrzeug in einer Baustelle, in welcher der Verkehr einspurig über den Standstreifen geleitet wurde, in den Grünstreifen gefahren. Dabei wurde die Schutzplanke und das Fahrzeug beschädigt und der 36 Tonnen schwere Kran sank teilweise in das Bankett ein. Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Abschleppdienst mit einem Spezialfahrzeug anrücken. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro belaufen.

Walldürn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mehr als 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag, kurz vor 14 Uhr, an der Einmündung Montereau-Allee / Alte Amorbacher Straße in Walldürn. Ein 27-jährige Mercedes-Fahrerin bog mit ihrer A-Klasse von der Montereau-Allee in die Alte Amorbacher Straße ab. Offenbar fuhr die Frau nicht weit genug rechts, so dass es kurz vor dem Einmündungsbereich in der Alten Amorbacher Straße zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes-SUV kam, dessen 82-jähriger Fahrer gerade in Richtung Montereau-Allee fuhr. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Buchen: 72-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Bei Arbeiten an einem Schuppen verunglückte ein 72-jähriger Mann am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, in Eberstadt tödlich. Offenbar stürzte der Schuppen ein und begrub den Mann unter sich. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell