POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Niederstetten: Doppeltes Pech

Gleich doppeltes Pech hatte am Dienstagnachmittag eine 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin in Niederstetten. In der Straße "Am alten Berg" übersah die Lenkerin eines Fiat Punto wohl die von rechts kommende E-Klasse woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fiat kam mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro vergleichsweise glimpflich davon, beim Mercedes schätzt die Polizei die Beschädigungen dagegen auf rund 20.000 Euro. Und das ist nicht der einzige Ärger, der der 32-Jährigen nun ins Haus steht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass die Frau ihre KFZ-Steuer nicht entrichtet hatte. Auf sie wird deswegen nun eine Anzeige zukommen.

Bad Mergentheim: Unfall nach wenigen Metern

Nach nur wenigen Metern endete am Dienstagnachmittag die Fahrt eines 43-Jährigen in Bad Mergentheim. Der Mann wollte rückwärts von seinem Grundstück auf die Straße einfahren und übersah dabei wahrscheinlich den herannahenden Audi eines 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, nachdem es für beide Fahrzeuge nur noch mit dem Abschleppwagen weiterging. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 18.000 Euro.

A81/Ahorn: Seniorin fährt auf Baustellenfahrzeug auf

Unverletzt stieg am Dienstagnachmittag eine 95-Jährige nach einem Unfall auf der A81 aus ihrem Fahrzeug. Die Seniorin war zwischen Boxberg und Osterburken in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie wohl eine Baustelle übersah. Anstatt die Spur wie vorgegeben nach links zu wechseln, fuhr die ältere Dame langsam aber stetig weiter geradeaus und fuhr auf einen in der Baustelle abgestellten LKW auf. Mehrere Arbeiter konnten sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite vor dem Suzuki der Frau retten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings ein Schaden von circa 6.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die Seniorin wird nun aber sowieso einen anderen Fahrer brauchen. Weil das Alkoholkontrollgerät der Polizei bei ihr einen Wert von 1,8 Promille anzeigte, muss die Frau nun mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim: Aus der Kurve in die Leitplanke

Zwei Männer kamen nach einem Unfall am Dienstagabend in Wertheim ins Krankenhaus. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Subaru die Mittlere Dorfstraße zwischen Lindelbach und Urphar als es in einer Rechtskurve zum Unfall kam. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug aus der Kurve getragen und schlitterte auf gut 16 Metern an der Leitplanke entlang. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

