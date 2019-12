POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Einbruch doch gelungen

Nach neuesten Erkenntnissen gelang es dem Einbrecher am Montagnachmittag in Künzelsau doch in zwei Wohnhäuser einzudringen. Laut unserer Meldung vom Dienstag verschaffte sich der mutmaßliche Täter am Montag spätnachmittags Zugang zu einer Wohnung in der Eichendorffstraße in Künzelsau. Auch im Nachbarhaus versuchte er sein Glück, wo er jedoch von einem Bewohner in seiner Tätigkeit gestört wurde und flüchtete. Wie jetzt bekannt wurde, ist es dem Einbrecher vor seiner Flucht gelungen, auch in diesem Haus in eine Wohnung einzubrechen und mehrere Wertgegenstände und Bargeld zu erbeuten. Laut Hinweisen des Zeugen, soll es sich um einen circa 25-30 Jahre alten 1,70 Meter großen und schlanken Mann handeln. Wer im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, melden.

Krautheim: Dank für unbeliebte Arbeit

Bei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Krautheim und Assamstadt wurden zwei Beamte des Landratsamts am Dienstagnachmittag von einem PKW-Fahrer beleidigt, ja sogar bedroht. Nichts ahnend bauten die zwei Messkontrolleure ihre Geschwindigkeitskontrollstelle ab, als sie von einem BMW Fahrer für ihre Arbeit beleidigt und bedroht wurden.

Pfedelbach: Zu viel "getankt"

Zu viel "getankt" hatte eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 22:22 Uhr an einer Tankstelle in der Dieselstraße in Pfedelbach, wo sie womöglich aufgrund ihres Alkoholpegels einen Unfall verursachte. Mit über zwei Promille streifte die Fahrerin ein an der Tankstelle parkendes Auto. Dabei wurden beide Autos beschädigt und die Fahrt war für die Dame hiermit für längere Zeit beendet. Ihren Führerschein musste sie direkt bei der Polizei abgeben.

Pfedelbach Heuholz: Dauergast zu Besuch

Ein unbekannter Täter brach zwischen Samstag und Dienstag zum wiederholten Mal in eine Weinberghütte am Gewann Ranzenberg in Pfedelbach ein. Womöglich auf der Suche nach etwas Essbarem, lies der Täter Getränke und Wertgegenstände links liegen, verursachte jedoch einen erheblichen Sachschaden.

Bretzfeld-Bitzfeld: Fahrzeugdiebe gesucht

Einen hochwertigen schwarzen Daimler AMG 63 stahlen unbekannte Täter von Montag- auf Dienstagnacht vor einem Wohnhaus in Bitzfeld. Am Dienstagvormittag wurde das Auto noch von einem Zeugen in den Weinbergen bei Öhringen-Verrenberg (Gewann Salzberg) gesehen. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die das Auto am Dienstag im Bereich Bitzfeld - Verrenberg gesehen haben. Ferner werden Zeugen gesucht, die bereits im Vorfeld der Tat im Bereich der Schreinerstraße in Bitzfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

