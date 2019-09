Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier geschleuste Männer vorläufig festgenommen

Görlitz, Weißwasser (ots)

Am Sonntagabend, 22. September 2019 gegen 21 Uhr konnten in Podrosche (Landkreis Görlitz) ein türkischer Staatsangehöriger, ein pakistanischer Staatsangehöriger und zwei indische Staatsangehörige von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Der Feststellung ging ein Hinweis des Polizeireviers Weißwasser voraus. Ein Bürger hatte das Polizeirevier darüber informiert, dass ihm soeben mehrere Personen in der Ortslage Podrosche aufgefallen wären.

Kurze Zeit später konnten die vier Männer (21, 21, 25, 33) durch eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Muskau in der Ortslage Werdeck festgestellt werden.

Eigenen Aussagen zufolge wurde die Personengruppe geschlossen mit einem Lkw von Serbien nach Polen geschleust. Weiter ging es dann mit einem PKW bis nach Podrosche, wo sie das Fahrzeug verlassen mussten.

Gegenwärtig wird die Identität der Personen festgestellt. Zu diesem Zweck erfolgt unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Um auch die Hintermänner der Schleusung zu ermitteln und um Aufschluss über den tatsächlichen Reiseweg zu erlangen, werden die Geschleusten einzeln vernommen.

Die Männer werden nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Bearbeitung zuständigkeitshalber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben. Von dort wird auch eine Abschiebung nach Polen, im Rahmen des Dubliner Übereinkommens geprüft.

