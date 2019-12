Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Überholvorgang endet im Krankenhaus

Am Mittwochmorgen kam es nach einem Überholvorgang zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld zum Unfall. Eine 36-Jährige fuhr in ihrem VW die Strecke entlang als ihre Fahrt durch einen vorausfahrenden LKW verlangsamt wurde. Der Fahrer eines PKW direkt dahinter setzte in einem Kurvenbereich zum Überholen an, die Golf-Fahrerin tat es ihm nach. Während es dem ersten PKW noch gelang den Überholvorgang abzuschließen, kam der Frau, als sie auf Höhe des Lasters war, ein Audi entgegen. Der 42-Jährige Fahrer versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenso wie die VW-Fahrerin und ihr 9-jähriger Sohn.

Külsheim: Zwei Verletzte nach Unfall

Die Feuerwehr kam mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim. Ein 24 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr in Richtung Külsheim als er auf Höhe des Abzweigs nach Eiersheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Polo eines 26-Jährigen. An beiden Fahrzeugen wurde durch den Aufprall jeweils das linke Vorderrad abgerissen. Der Ford Fahrer war zunächst nicht ansprechbar und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, der Lenker des VWs konnte sich indes selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Beide wurden zur Untersuchung in Kliniken gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell