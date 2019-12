Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen weißen Sprinter in Dörnhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dörnhagen den Sprinter einer Metallbaufirma aus dem Schwalm-Eder-Kreis mitsamt Werkzeug gestohlen. Von dem drei Jahre alten weißen Kleintransporter mit den amtlichen Kennzeichen HR-MS 132 fehlt seitdem jede Spur. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstag, 6:30 Uhr, eingrenzen. Gestohlen hatten die Autodiebe das Fahrzeug in der Lessingstraße in Dörnhagen. In welche Richtung sie flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Der Sprinter weist als Erkennungsmerkmale neben einem Hochdach mit Dachgepäckträger auch blau-schwarze Firmenaufkleber der Metallbaufirma auf.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Dörnhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Sprinters geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

