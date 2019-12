Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizisten erkennen gefälschte Papiere und decken Identitätsschwindel bei Verkehrskontrolle auf

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein 38-jähriger Mann aus Lettland versuchte sich am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Kasseler Unterneustadt mit einem gefälschten lettischen Ausweis und Führerschein auszuweisen. Die kontrollierenden Beamten des Polizeireviers Ost bemerkten allerdings, dass die Dokumente nicht echt sind und deckten so auch den Identitätsschwindel des Mannes auf. Da er zudem mit einem nicht zugelassenen BMW unterwegs war, muss er sich nun neben Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Wie die Polizisten des Reviers Ost berichten, hielten sie den BMW mit estnischen Kennzeichen gegen 19:30 Uhr in der Salztorstraße an. Der am Steuer sitzenden Mann händigte den Kontrollierenden die in Lettland ausgestellten Dokumente aus. Bei der genauen Inaugenscheinnahme des Führerscheins und Personalausweises hegten die Beamten dann erste Zweifel an der Echtheit der Papiere und nahmen den BMW-Fahrer mit auf die Dienststelle. Dort bestätigte sich bei einer genauen Überprüfung der Verdacht, dass es sich offenbar um Totalfälschungen handelte, die auch noch auf eine fremde Person ausgestellt waren. Die wahre Identität des bereits polizeibekannten 38-Jährigen, der nach bisherigen Ermittlungen keinen Führerschein hat, stellten die Polizisten dann anhand eines Abgleichs seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System fest. Die Kennzeichen des nicht zugelassenen Wagens und die gefälschten Dokumente stellten die Beamten sicher. Da der 38-Jährige in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er zur Sicherstellung der Durchführung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung zahlen, bevor er auf dem Revier entlassen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell