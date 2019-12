Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Wohnhauses in Baunatal-Großenritte

Kassel (ots)

Baunatal-Großenritte (Landkreis Kassel)

Zu einem Brand eines Wohnhauses kam es am heutigen Sonntagabend in Baunatal, Ortsteil Großenritte. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in der Schauenburger Straße informiert. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause. Die Brandursache sowie die Brandschadenhöhe sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen an der Brandstelle übernommen.

Jürgen Eskuche, Polizeihauptkommissar

