Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Auto und Wohnung

Letmathe (ots)

Ein Auto-Einbrecher richtete in der Nacht zum Donnerstag erheblichen Schaden an. Er zertrümmerte das Fenster der Fahrertür, um in den weißen Alfa Romeo Giulietta zu gelangen, der neben einem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße parkte. Anschließend brach der Unbekannte das Armaturenbrett auf, entnahm das Navigations-/Radiogerät und sämtliche Airbags. Auch der Airbag aus dem Lenkrad wurde ausgebaut.

In der Rosenstraße kletterte ein Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen durch ein zerstörtes Badezimmerfenster in das Innere eines Hauses. Er oder sie durchwühlte diverse Räume. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell