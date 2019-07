Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei - Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot

Dormagen (ots)

In der Zeit von Samstag (20.07.), 07:50 Uhr, bis Sonntag (21.07.), 17:45 Uhr, stiegen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Elsterweg in Delhoven ein. Hebelmarken an der Eingangstür zeugen von der Arbeit der Einbrecher. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und ließen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Herrenarmbanduhren mitgehen.

Ebenfalls am Wochenende, in der Zeit von Freitag (19.07.), 09:00 Uhr, bis Sonntag, 23:20 Uhr, suchten bislang unbekannte Einbrecher Hackenbroich auf. An der Sinnersdorfer Straße hebelten sie das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangte so ins Innere. Sie durchsuchten die Zimmer; ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Elsterweg oder an der Sinnersdorfer Straße gemacht haben, werden um einen Anruf beim zentralen Kriminalkommissariat 14 gebeten (Telefon 02131 3000). Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei.

Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss dazu kostenlose Beratungen an. Die Termin finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

