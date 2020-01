Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht - Weißer Sprinter nimmt Motorrad die Vorfahrt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:15 Uhr, wurde einem Motorradfahrer an der Kreuzung Belmer Straße/ Friedensweg von einem weißen Sprinter die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Motorradfahrer abbremsen. Durch den Bremsvorgang kam er mit seinem Zweirad zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Sprinter fuhr weiter in Richtung stadteinwärts. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bendel

Telefon: 0541/327-2074

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell