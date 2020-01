Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Reifenhandel in Bruchmühlen von Einbrechern heimgesucht

Melle (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am vergangenen Wochenende ein Reifenhandel an der Meller Straße. Einbrecher machten sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, gewaltsam an dem Schloss des Eingangstores zu schaffen und gelangten so auf das Firmengelände. Sie entwendeten mindestens zwei Kompletträdersätze und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell