Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots)

Eine 60 Jahre alte Frau hat bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmorgen in einem Betrieb "Im Steingerüst" eine Fingerverletzung erlitten und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen zog sich die Arbeiterin die Verletzung gegen 9:30 Uhr an einem scharfkantigen Teil bei der Bedienung einer Maschine zu. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

