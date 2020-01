Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein mattschwarzes E-Bike der Marke Bergamont, Modell E-Helix Expert EQ Gent, geriet am Montagabend ins Visier von Dieben. Die Tat ereignete sich zwischen 19 und 21.15 Uhr in der Klöntrupstraße. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

