Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Mehrere Sachbeschädigungen durch 3 Männer - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05.30 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei, dass eine Person, aus einer dreiköpfigen Personengruppe, in der Kirchenstraße an einem Fiat Punto den Außenspiegel abgetreten hat. Die Gruppe lief weiter über den Luisenring zur Akademiestraße, wo an einem Ford der Außenspiegel abgetreten wurde und gegen eine verglaste Hauseingangstür geschlagen wurde. Hierdurch wurde die Tür beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle zwischen 20-30 Jahre. Eine Person ca. 1.80 cm groß, trug eine weiße Mütze. Die beiden anderen Täter waren ca. 1.70 cm groß. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt (Tel.: 0621 1258-0).

