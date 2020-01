Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis): Betrunkener Autofahrer fährt gegen Hausmauer

Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, bog ein 19-jähriger mit seinem Mercedes in Nußloch von der Massengasse nach rechts in die Hauptstraße ab. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung verlor er beim Abbiegevorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Gebäudefassaden. Die Anwohner wurden hierdurch aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Polizei. Am Mercedes entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Er musste anschließend abgeschleppt werden. Die Gebäudefassaden wurden leicht beschädigt, die genaue Schadenshöhe kann aber noch nicht beziffert werden. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

