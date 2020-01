Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen; sechs Personen leicht verletzt, Sperrung der B 38a i.R. Feudenheim

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.10 Uhr, ereignete sich auf der B 38a, in Fahrtrichtung Feudenheim, kurz vor der Kreuzung Feudenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Ein 62-jähriger Fahrer eines Opel Insignia überholte rechts ein Mercedes Coupe. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen kollidierte der Opel-Fahrer mit dem Mercedes Coupe. Durch die Kollision wurde der Opel nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen Lieferwagen. Das Mercedes Coupe prallte zunächst in die linken Leitplanken, bevor es nach rechts abgewiesen wurde und mit einem an der Ampel wartenden Mercedes kollidierte. Dieser Mercedes wiederum, wurde auf einen davorstehenden Audi A3 und einen Jeep aufgeschoben. Der Fahrer des unfallverursachenden Opel wurde nicht verletzt, seine 73-jährige Beifahrerin wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 77-jährige Fahrer des Mercedes Coupe, die 24-jährige Fahrerin des A-KIasse Mercedes, der 29-jährige Fahrer des Lieferwagens, der 31-jährige Audi Fahrer und der 65-jährige Fahrer des Jeeps. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden. Daher ist die B38a zurzeit noch ab der Carlo-Schmid-Brücke gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

