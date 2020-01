Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter Einbruch in Frisörsalon

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde versucht in einen Frisörsalon in S 2 einzubrechen. Vermutlich zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend bis 9 Uhr am Freitagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein offenstehendes Tor Zutritt zum Hinterhof des Anwesens. Anschließend hebelte der Einbrecher die Außentüre des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Allerdings misslang es dem Täter dabei die Zugangstüre aufzuhebeln - offenbar, weil er sich dabei verletzt hatte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen während des Tatzeitraums gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621 12580 zu melden.

