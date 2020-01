Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: In Pfarrhaus eingebrochen - Wer hat etwas beobachtet?

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt in ein Pfarrhaus im Graben. Über ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes gelang dem Einbrecher der Einstieg, der daraufhin mehrere Büros, sowie Wohnungen durchsuchte. Neben Bargeld wurde auch ein Tresor entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Leimen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die im Zeitraum von Donnerstagabend, 17:30 Uhr bis Freitagmorgen, 08:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06224 1749100 zu melden.

