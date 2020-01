Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unfall im Kreuzungsbereich, Zeugen gesucht!

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am Donnerstag kurz nach 07.30 Uhr kam es an der Kreuzung Feudenheimer Straße/ Siebenbürger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 48-jährige Fahrerin eines Audi die Feudenheimer Straße in Richtung Ilvesheimer Straße. Zeitgleich fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Hyundai die Siebenbürger Straße in Richtung Banaterstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden geradeausfahrenden Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden vor Ort ärztlich versorgt und leicht verletzt. Ob einer der Unfallbeteiligten ein für ihn geltendes Rotlicht an dortiger Ampelanlage missachtete oder eine Störung der Anlage vorlag, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell