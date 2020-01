Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kinderheim - Tresor und Spielkonsole entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 01. und 02.01.2020 brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Wohn- und Arbeitsraum in einem Kinderheim in der Wormser Straße auf. Dort entwendeten sie einen Tresor, in dem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Außerdem ließen sie eine Spielkonsole mitgehen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich ebenfalls auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

