Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 54-jähriger Autofahrer mit über drei Promille Alkohol am Steuer - Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Mit über drei Promille Alkohol war ein 54-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz nach 17 Uhr im Stadtteil Emmertsgrund unterwegs. Der Fahrer war aufgefallen, nachdem er auffällig in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Fahrer parkte sein Auto im Bereich des Jellinikplatzes und wurde von einer Polizeistreife in seiner Wohnung angetroffen. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt zwei Blutproben, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die von dem 54-jährigen Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell