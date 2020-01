Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer angefahren und anschließend geflüchtet - weitere Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag um 13.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Bismarckstraße/Neckarstaden einen 31-jähriger Radfahrer angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Radler wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden. Der 31-Jährige war auf dem Fahrradweg von der Theodor-Heuss-Brücke kommend in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er bemerkte, dass einer in gleicher Richtung fahrendes Auto geradeaus auf den Neckarstaden fahren wollte und dabei den Radweg kreuzt. Trotz einer Vollbremsung stieß der Radfahrer gegen das Auto. Der Geschädigte lief zu dem Auto, als dieses plötzlich wegfuhr. Das amtliche Kennzeichen konnte der Geschädigte noch ablesen und der Polizei mitteilen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, diese werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

