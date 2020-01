Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Nach schwerem Unfall geflüchtet - Täter festgenommen

Mannheim (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am späten Donnerstagabend flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß - der Mann wurde noch in der Nacht gestellt.

Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr um 21:30 Uhr von einem Einkaufszentrum kommend auf der Brandenburger Straße, wobei er in den Gegenverkehr kam. Dabei stieß er frontal mit dem Pkw einer 56-Jährigen zusammen, die Prellungen erlitt. Nach dem Unfallgeschehen stiegen der 26-Jährige, sowie sein 30-jähriger Beifahrer aus dem total beschädigten Mercedes aus und flüchteten zu Fuß. Noch während der Unfallaufnahme der alarmierten Polizeibeamten kehrte der 30-Jährige an die Unfallstelle zurück und machte Angaben zum Geschehen. Nachdem der 26-Jährige daraufhin schnell ermittelt werden konnte, wurde dieser an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Dabei gestand er nicht nur den Unfall verursacht zu haben, sondern auch, dass er den Mercedes eines Familienangehörigen unbefugt benutzte. Dem nicht genug ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einem freiwilligen Drogentest ergab sich, dass er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund des starken Marihuana Geruchs in der Wohnung des Unfallverursachers wurde diese durchsucht. Dabei händigte der 26-Jährige über 40 Gramm Cannabisprodukte an die Uniformierten aus, welche sichergestellt wurden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 56-Jährige kam zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell