Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

A656: Sattelzug verliert Biermaische auf Fahrbahn

Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23.50 Uhr befand sich ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A656 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Kreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heidelberg, als er Teile seiner Ladung verlor. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Sattelzug, welcher mit Biermaische beladen war, hiervon ca. 10 Tonnen auf der Paralellfahrbahn und im weiteren Verlauf auf dem Standsteifen verloren hatte. Aus bislang unbekannten Gründen hatten sich während der Fahrt die Sicherheitsbolzen an der Heckklappe gelöst, sodass ein Großteil der Ladung verloren ging. Für die Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs kam es aufgrund der Uhrzeit nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Anthofer, EESB

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell