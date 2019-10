Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Einbruch in Hotelzimmer

St. Martin (ots)

In der Maikammerer Straße sind am Freitagabend (TZ war kurz vor 21 Uhr) Einbrecher über eine gekippte Terrassentür in ein Hotelzimmer eingestiegen und haben dort alle Bekleidungsstücke und Reisetaschen nach Wertgegenständen abgesucht. Da die Gäste ihre Wertsachen im Safe deponiert hatten und die Täter nichts fanden, verschwanden sie unerkannt. Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

