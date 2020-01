Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall

Heddesbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf der Landesstraße 3105 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher mehr als 1,4 Promille intus hatte.

Der 34-Jährige fuhr um kurz nach 21 Uhr mit seinem VW Golf von Langental in Richtung Heddesbach, als in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei prallte der Kleinwagen gegen die Leitplanke und beschädigte diese über mindestens 20 Meter. Nachdem das Auto zum Stillstand gekommen war, fuhr der Fahrer auf einen, mehrere hundert Meter entfernten, Parkplatz. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten daraufhin die Polizei. Von den Beamten des Polizeireviers Eberbach und Uniformierten aus dem angrenzenden Bundesland Hessen wurde der Mann noch auf dem Parkplatz gestellt. Ein Alkoholtest ergab 1,49 Promille in der Atemluft des 34-Jährigen, der zudem keinen Führerschein vorweisen konnte. An dem Fahrzeug des Mannes, das nicht zugelassen war, entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht glücklicherweise nicht geschädigt. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Zulassung eingeleitet.

