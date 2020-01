Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Mülleimer und Altkleidercontainer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter steckten am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr, einen in der Trübnerstraße / Im Weiher aufgestellten Altkleidercontainer in Brand. Durch die Feuerwehr Heidelberg wurde bekannt, dass dort kurz zuvor Meldungen über einen brennenden Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle Hans-Thoma-Platz und eine brennende Mülltonne in der Husarenstraße eingingen. Die Brände konnten schnell durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Zu größeren Schäden kam es nicht. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord (Tel.: 06221/4569-0) zu melden.

