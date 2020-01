Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Sachbeschädigung auf EDEKA-Parkplatz

Bad Iburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Straße Fuchsbreite randaliert. Dabei wurde dort eine Werbetafel, ein Mülleimer, ein Häuschen für Einkaufswagen sowie eine Aufwuchshilfe für einen Baum beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 800EUR geschätzt. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401-879500.

