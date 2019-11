Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger von Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich-Stadtmitte (ots)

Die Polizei in Grevenbroich sucht nach einem jungen Radfahrer, der am Dienstagmittag (05.11.) in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Gegen 13:20 Uhr war ein 16-jähriger Grevenbroicher auf dem Gehweg "Am Sodbach" unterwegs. Plötzlich kam ihm auf Höhe der Hausnummer vier ein Fahrradfahrer entgegen, der aus noch ungeklärter Ursache und nach Angaben des späteren Unfallopfers plötzlich nach rechts auf den Gehweg fuhr. Da der Fußgänger nicht mehr ausweichen konnte, kam es zu einem Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der 16-Jährige am Unterarm. Der Radfahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Der Verletzte gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrradfahrer um einen ungefähr 12 bis 13 Jahre alten Jungen mit kurzen blonden Haaren handelte. Zum Unfallzeitpunkt trug der Unbekannte einen Fahrradhelm.

Die Polizei bittet um Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer unter der Telefonnummer 02131 300-0 geben können.

