Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Niedersachsenstraße

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Hof am Konrad-Adenauer-Ring/Ecke Niedersachsenstraße zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter anthrazitfarbener VW Golf wurde im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 2000 Euro. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück. Telefon: 0541-3272215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell