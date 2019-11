Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ladentür beschädigt

Raesfeld (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte die Eingangstür eines Geschäftes in Raesfeld. Die Tat spielte sich in der Nacht zum Samstag auf der Weseler Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter jedoch nicht in das Innere des Gebäudes ein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat bin Borken: Tel. (02861) 9000.

