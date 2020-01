Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Fußgänger und Unfallzeuge gesucht

Fürstenau (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, war ein Autofahrer mit einem Ford Transit auf der Haselünner Straße unterwegs. Ungefähr auf Höhe der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße gab es einen Zusammenstoß, durch den der linke Außenspiegel des Transporters abgerissen wurde. Womit er kollidierte, war dem Fahrer zunächst nicht bewusst. Erst ein Fahrradfahrer habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Fußgänger angefahren habe. In der Umgebung der Unfallstelle konnte jedoch keine angefahrene Person aufgefunden werden. Die Polizei in Fürstenau sucht nun nach dem angefahrenen Fußgänger und dem namentlich unbekannten Unfallzeugen. Telefon: 05901-95950.

