Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallbeteiligter gibt falschen Namen an

Georgsmarienhütte (ots)

Am vergangenen Sonntag, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein silberner Kombi mit einem Pferdeanhänger in der Straße Auf der Nathe auf Höhe einer Baustelle an einer Fußgängerin vorbei. Dabei geriet die 19-Jährige mit einem Fuß unter den Anhänger und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer, welcher in Begleitung einer Frau war, hielt an und teilte der Verletzten seine Personalien und eine Telefonnummer mit. Als sich die Fußgängerin am nächsten Tag bei dem Fahrer melden wollte, stellte sich heraus, dass die mitgeteilten Informationen des Autofahrers falsch waren. Der Autofahrer war etwa 30 Jahre alt, circa 188 cm groß und hatte dunkelblonde Haare. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401/879500.

