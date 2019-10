Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 14.10.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher transportierten Fahrräder ab - Rodgau/Dudenhofen

(aa) Diebe sind am Wochenende vermutlich mit einem größeren Fahrzeug zu einem Firmeneinbruch in die Siemensstraße gefahren. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden an einer Lagerhalle zwei Fenster aus der Verankerung gehebelt. Anschließend holten die Täter etwa 100 originalverpackte Fahrräder heraus und verschwanden mit der Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Seitenabstand unterschätzt und geflohen - Mühlheim

(dl) Am Sonntagmittag unterschätzte ein Autofahrer offensichtlich den Abstand zwischen zwei geparkten Fahrzeugen in der Offenbacher Straße und streifte beide. Gegen 11.20 Uhr wurden ein Fiat Doblo auf der Beifahrerseite und ein Mercedes Benz E400 im Heckbereich beschädigt. Die zwei schwarzen Autos standen auf Höhe der Hausnummer 95. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Unfall durch einen silbergrauen Pkw des Herstellers Mercedes Benz verursacht. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu wenden.

3. Verursacher bei Parkrempler gesucht - Langen

(tl) Die Ordnungshüter in Langen suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Pittlerstraße einen dort geparkten grauen Mercedes angefahren und dadurch beschädigt hat. Der Unfall, bei dem Sachschaden von schätzungsweise 2.400 Euro entstand, soll sich zwischen 10 und 11 Uhr zugetragen haben. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06103 90300 bei der Polizei in Langen zu melden.

4. Kontrolle über Fahrzeug verloren - Fahrer musste Blutprobe abgeben -Egelsbach

(aa) Alkohol war vermutlich die Ursache, warum am Sonntagabend ein Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße 168 die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 50-Jährige gegen 20.35 Uhr die K 168 in Richtung Egelsbach, als er zunächst eine Leitplanke touchierte und anschließend mittig gegen die dortigen Fahrbahntrennelemente prallte. Dabei wurden Teile auf den entgegenkommenden Opel Astra eines 23-jährigen Egelsbachers geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand ein Schaden von etwa 6.500 Euro. Zudem musste der 50-jährige Frankfurter, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, eine Blutprobe abgeben. Im vergangen Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 410 Alkoholunfälle aufgenommen. 195 Personen hatten hierbei Verletzungen erlitten; ein Mensch verstarb und 34 Personen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Auf den Mercedes-Fahrer im aktuellen Fall kommt nun ein Strafverfahren zu.

5. Polizisten in den Arm gebissen - Seligenstadt

(neu) Weil er im Verdacht steht, am Sonntagabend einen Beamten in den Oberarm gebissen zu haben, muss sich ein 50 Jahre alter Mann aus Seligenstadt nun wegen einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten verantworten. Dem Vorfall vorausgegangen war ein Verkehrsunfall, bei dem der 50-Jährige gegen 19.40 Uhr beim Rangieren in der Straße "Am Eichwald" mehrmals gegen einen geparkten Wagen gestoßen sein soll. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro; zudem soll er versucht haben, unerlaubt zu flüchten. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Seligenstädter einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille fest, weshalb er mit zur Wache kommen musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Während der Entnahme durch einen Arzt kam es dann zu der Attacke auf den Beamten.

6. Auto angefahren und geflüchtet - Zeugensuche - Mainhausen/Zellhausen

(as) Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, parkte eine 36-jährige aus Zellhausen ihren silbernen Opel Corsa in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 17. Als sie um 13.30 Uhr erneut an ihr Fahrzeug herantrat, stellte sie fest, dass ihr linker vorderer Radkasten durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Radfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche - Hanau

(as) Nach einer Unfallflucht, bei der eine Radfahrerin verletzt wurde, sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Samstagmittag befuhr eine 64-jährige Frau aus Großauheim mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Willy-Brandt-Straße in Richtung Barbarossastraße. In Höhe der Hausnummer 28 querte ein bislang Unbekannter in seinem schwarzen Auto den Radweg. Deshalb musste die Radfahrerin auf die Straße ausweichen. Beim Wiederauffahren auf den Radweg stürzte sie und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der Autofahrer fuhr über das Hinterrad des auf dem Boden liegenden Fahrrades und entfernet sich dann vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Frau wurde vor Ort behandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0.

2. Unfallflucht auf Parkplatz - Gründau

(dl) Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls auf einem Parkplatz am Freitagnachmittag in der Rudolf-Walther-Straße in Lieblos. In der Zeit zwischen 12.30 und 15 Uhr wurde ein geparkter brauner Audi A4 im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Der Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 14.10.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell