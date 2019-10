Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ergänzung zur gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 11.10.19

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 11.10.19

Beschuldigte unter Auflagen entlassen - Offenbach

Nach der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach am Main, Stadtmitte (wir berichteten), hat das Amtsgerichts Offenbach am Main im Zuge der richterlichen Vorführung auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag Haftbefehl gegen die 49-jährige Beschuldigte erlassen, diesen jedoch unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden.

Offenbach, 11.10.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

