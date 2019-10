Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 11.10.19

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus - Offenbach

Noch nicht abschließend geklärt sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach am Main, Stadtmitte ereignet hat.

Die 53-jährige Geschädigte wurde mit mehreren Messerstichen schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Nach einer erfolgten Notoperation ist die Geschädigte außer Lebensgefahr. Polizeibeamte nahmen eine 49-Jährige und einen 61-Jährigen vorläufig fest. Die Beteiligten sind miteinander bekannt bzw. verwandt und es ist derzeit davon auszugehen, dass ein bereits bestehender Konflikt zwischen den Beteiligten am gestrigen Tag eskalierte.

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft und der Kripo wurde einer der Beschuldigten bereits aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Entscheidung, ob die weitere Beschuldigten zur richterlichen Vorführung gebracht werden, steht noch aus.

Offenbach, 11.10.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

