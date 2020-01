Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wein, Spirituosen und Tiefkühlnahrung waren die Beute...

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Eltzerhofstraße, hier in Koblenz, zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter brachen zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr die Tür eines Wohn- und Geschäftshauses auf. Ersten Ermittlungen zur Folge hatte man es auf die Kellerräume und das dortige Lager einer Pizzeria (diese befindet sich im EG) abgesehen. Wein, Spirituosen und Tiefkühlkost wurden erbeutet und mitgenommen. Die Türen zu den Wohnungen im Haus wurden von den Tätern nicht angegangen. Ein Zeuge sah insgesamt vier Personen, die mit Kartons unter den Armen in Richtung Moselufer wegliefen. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Daher sucht die Kriminalpolizei Koblenz nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Bitte wenden Sie sich dazu an das Polizeipräsidium Koblenz unter der Rufnummer 0261 103-0.

