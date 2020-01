Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rauchentwicklung in Koblenzer Mehrparteienhaus

Koblenz (ots)

Am späten Mittwochnachmittag wurde der Polizei Koblenz eine starke Rauchentwicklung in einem Koblenzer Mehrfamilienhaus in der Schenkendorfstraße gemeldet. Die Anwohner hatten bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits das Anwesen verlassen. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde festgestellt, dass der Qualm durch ein Plastikbehältnis entstand, das auf der heißen Herdplatte in einer Wohnung im Erdgeschoss stand. Verletzt wurde niemand, der Bewohner der betroffenen Wohnung, die anschließend durch die Feuerwehr belüftet wurde, kam zur Beobachtung in ein Koblenzer Krankenhaus.

