Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Mülheim-Kärlich

Koblenz (ots)

Am Montag, 27.01.2020 kam es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.45 Uhr, zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Discounters in der Industriestraße. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Audi A 1 erheblich am Kofferraumdeckel und an der Heckstoßstange beschädigt. Als Unfallfahrzeug dürfte ein größeres grünes Fahrzeug, eventuell ein Transporter, in Betracht kommen. An dem Audi, der im hinteren linken Bereich des Parkplatzes abgestellt war, entstand ein Schaden von rund 5000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

