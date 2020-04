Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Scheibe eines Lokals eingeschlagen

Hattingen (ots)

Unbekannte warfen am Dienstagmorgen, zwischen 02 und 04:00 Uhr, die Scheibe der Eingangstür eines Ladenlokals an der Langenberger Straße ein. Der etwa 20 x 20 cm große Stein durchschlug nicht nur die Scheibe der Tür, sondern beschädigte auch die die Scheibe der Essensausgabe in dem Lokal. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

