Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Festnahme nach Drogenfund

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 32-jährigen Gevelsberger, der sich an der Südstraße aufhielt. Bei ihm konnten mehrere Druckverschlusstütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden. Da sich der Gevelsberger vor seiner Wohnanschrift befand und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich dort weitere Betäubungsmittel befinden, wurde auch die Wohnung durchsucht. Ein Drogenspürhund unterstütze die Polizeikräfte bei der Durchsuchung. Insgesamt konnten knapp 3 Kilogramm Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Hauptsächlich handelte es sich hierbei um Amphetamine und Marihuana, aber auch unverzollte Zigaretten konnten aufgefunden werden. Der 32-Jährige und seine 27-jährige Lebensgefährtin, die sich in der Wohnung aufhielt, wurden vorläufig festgenommen. Die 27-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, gegen den 32-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen und er wurde einer JVA zugeführt.

