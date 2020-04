Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Auf Radtour zusammengestoßen

Ennepetal (ots)

Am Sonntag fuhren zwei Hagener mit ihren Fahrrädern an der Straße Am Werre. Die Fahrer fuhren hintereinander. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor die 25-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und geriet mit dem Vorderreifen gegen das Fahrrad des vor ihr fahrenden 26-jährigen. Beide verloren die Kontrolle und stürzten. Die 25-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 26-Jährige verletzte sich leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

