Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht eines Tötungsdelikts am 2. April in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0362

Gemeinsame Presserklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund

Am heutigen Vormittag (2.4.2020) hat die Polizei in einer Wohnung in Dortmund-Barop die Leiche einer 38-jährigen Dortmunderin und ihrer drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren aufgefunden.

Zuvor war es in den Morgenstunden des heutigen Tages zu einem Suizid an der Autobahnbrücke Blickstraße an der A45 gekommen.

Nach den durchgeführten Ermittlungen handelt es bei dem Verstorbenen um den im gleichen Haushalt lebenden 41-jährigen Ehemann der getöteten Frau und den Vater der drei Kinder.

Nach dem derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem vierfachen Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid durch den Ehemann ausgegangen.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Herr Schulte-Göbel, unter Tel. 01723752758.

