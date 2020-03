POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall - Fahrer flüchtete

Bad Hersfeld - Am Montagmorgen (30.03.2020), gegen 08:30 Uhr, streifte ein 59-jähriger Fahrer eines VW Transporters den geparkten Mitsubishi einer 18-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Bei dem Kontakt der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der Fahrer des VW Transportes verließ die Unfallstelle, ohne sich um das Geschehene gekümmert zu haben.

Verkehrsunfall - Ursache unklar

Niederaula - Am Montag (30.03.2020), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Fulda die Hattenbacher Straße in Richtung Schlitzer Straße. Aus bisher ungeklärter Unfallursache wich eine entgegenkommende 42-jährige Opelfahrerin aus Niederaula dem Mann aus. Sie fuhr nach rechts auf den Gehweg und kollidierte mit einem dort stehenden Gabelstabler. Am Fahrzeug der Niederaulerin entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

