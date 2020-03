Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in 36142 Tann, Wasserkuppenstraße 14

Hilders (ots)

Vermutlich im Verlauf der Nacht von Samstag, d. 28.03.2020 auf Sonntag, d. 29.03.2020 fuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit seinem/ihrem Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel in Tann vor der Wasserkuppenstraße 14 und beschädigte diese. Der oder die Fahrzeugführer/in flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Jedoch wurde auch das Fahrzeug des Verursachers oder der Verursacherin derart beschädigt, dass Bruchstücke hiervon an der Unfallstelle liegen blieben. Hierdurch wurde bekannt, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Ford Kuga handeln muss, der vermutlich im Bereich der vorderen Stoßstange stark beschädigt wurde. Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug werden an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 erbeten.

