Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung - Zeugen gesucht

Hilders (ots)

Am Samstag, 28.03.2020 in der Zeit von ca. 14.00 bis 17.30 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw, einen blauen Ford Focus, am Fahrbahnrand unmittelbar vor dem Wanderparkplatz "Kaskadenschlucht" in Gersfeld.

Während dieser Zeit wurde der Pkw auf unbekannte Art und Weise an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0 zu melden.

Hochgesang, POK'in

